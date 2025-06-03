Kovanlarına ayı saldıran arıcı: "Bal falan kalmamış"

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir ayı, arı kovanlarına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda ayının kovanları parçalayıp balları yediği görüldü. Olayda çok sayıda kovan zarar görürken kovan sahibi Necip Şahiner, "kovanlar ayı istilasına uğradığı için yayladan alıp tekrar sahile geri getirdik. Bu yıl ayılar bize rahat vermedi" dedi.

Olay, dün akşam 22.15 sıralarında Gazipaşa ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hobi amaçlı arıcılık yapan bir vatandaşa ait yayladaki arı kovanları, aç kalan bir ayının hedefi oldu. Kovan sahibinin bölgeye yerleştirdiği güvenlik kamerası, ayının saldırı anlarını anbean kaydetti. Görüntülerde ayının kovanları parçalayıp içindeki balları yediği açık şekilde görülüyor. Saldırı sonrası birçok kovan kullanılamaz hale gelirken, arı kolonilerinin de büyük zarar gördüğü öğrenildi.



Ayıların istilasına uğradık, bu yüzden bu sene bal sıkıntımız olacak"

Olay sonrası açıklama yapan kovan sahibi, "Hobi olarak arıcılık yapmaktayım. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan yaylada görmüş olduğunuz kovanlarımız, ayılar tarafından boşaltılmış ve bu yüzden bu sene bal sıkıntımız olacak gibi gözüküyor. Çünkü içerisinde bal falan kalmamış. Şimdi kovanlar ayı istilasına uğradığı için yayladan alıp tekrar sahile geri getirdik. Bu yıl ayılar bize rahat vermedi" ifadelerini kullandı.