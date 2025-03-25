"Kovuşturmaya yer yok” kararı alınan dosya İBB soruşturmasına bağlanmış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 48 kişinin tutuklandığı soruşturmada itirafçı olan Uğur Güngör’e dayandırılan iddiaların daha önce karara bağlandığı, Büyükçekmece Savcılığı’nın "kovuşturmaya yer yok” kararı verdiği ortaya çıktı.

Kararın ardından Yargıtay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın ifadesini istedi.

Kararın onanması beklenirken dosya İBB soruşturmasına bağlandı.

Cumhuriyet gazetesinden Murat Ağırel’in aktardığına göre Beylikdüzü’nde müteahhitlik yapan itirafçı Uğur Güngör, iddiaya göre inşaatına ruhsat almak için o dönem İmamoğlu’nun belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi’ne başvurdu.

İddiaya göre Güngör, önce 13 ardından 2 dairesini soruşturmada iddia edilen “çeteye” kaptırdı.

2020'DE SUÇ DUYURUSU

Güngör, 2020 yılında Büyükçekmece Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda fiziki şiddete uğradığını ve tehdit edildiğini söyledi.

Savcılık, şüpheli kişilerin ifadesini aldı. Ali Gül ifadesinde, Uğur Güngör ile arasında ticari anlaşmazlık bulunduğunu ve Ticaret Mahkemesi’nde yargılamanın devam ettiğini belirtti.

Uğur Güngör’ün şantiyeyi basıp saldırıda bulunduğunu, kendisinin ve babasının bıçaklandığını, bununla ilgili suç duyurusu yaptığını ve kamera görüntülerini de savcılığa teslim ettiğini ifade etti.

Asoy İnşaat sahibi de şu ifadeleri kullandı:

“Ben bahse konu iddiaları reddediyorum. 13 daireyi Gül İnşaat’tan aldım. Ancak 8 dairenin ipoteği kaldırılmadı, bu nedenle Gül İnşaat’a 4 daireyi iade ettim. Bu daireler yerine Gül İnşaat’ın başka projesinden daireler aldım. Ekrem İmamoğlu ile ilgili hiçbir resmi ya da gayri resmi ortaklığım yoktur.”

O dönem savcılık belgeleri ve ifadeleri inceleyerek, “Kovuşturmaya yer yok” kararı verdi

Kararın ardından Uğur Güngör, Bakırköy Hâkimliği’ne itiraz etti. İtirazı inceleyen mahkeme, itirazı reddetti ve karar kesinleşti.

Ayrıca Kaymakamlık da bahse konu belediye yetkilileri ile ilgili soruşturma başlatarak tüm iddiaları inceledi. Ancak yapılan işlemlerde uygunsuzluk bulmadı ve verilen kararı onandı.

YARGITAY KARARI BOZDU, İBB SORUŞTURMASINA EKLENDİ

İddialara ilişkin Beylikdüzü Kaymakamlığı tarafından belediye yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmada 2023 yılının ocak ayında “isnat edilen iddialar sübuta ermemiş, yapılan işlemlerde herhangi bir ihmal, eksiklik ya da suç unsuru oluşturacak bir eyleme rastlanılmadı” kararı açıklanarak soruşturma izni verilmedi.

Yargıtay, ise kesinleşen “kovuşturmaya yer yok” kararında Murat Çalık’ın ifadesi yok diyerek kararı bozdu ve dosyayı Büyükçekmece Savcılığı’na iade etti.

Murat Çalık’ın müdafileri yazılı ifadelerini sundu.

Kararın onanması beklenirken “rüşvet” iddialı bu dosya İmamoğlu dosyasına “irtikap” iddiası ile bağlandı.

Murat Çalık’ın tutuklanma gerekçesinde “Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’yla Beylikdüzü’nde görev yaptığı dönemde işadamlarından icbar suretiyle para taleplerini görüşen kişi olduğu, bu kapsamda müşteki Uğur Güngör’e baskı yaparak 13 adet daire vermeye zorladığı...” ifadeleri yer aldı.