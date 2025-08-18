Köy 10 gündür susuz: Sesimizi kimse duymuyor

Gökay BAŞCAN

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyünde içme suyu sorunu yıllardır devam ediyor. Köy halkı, yaklaşık 10 gündür musluklardan hiç su akmadığını belirterek tepkilerini Kırklareli Kent Konseyi’ne iletti.

2011’de dönemin Demirköy Kaymakamı Kaya Çelik, köyün içme suyuna kavuşacağı yönünde açıklama yapmış, yeni kuyular ve şebeke hattı sözü vermişti. Ancak aradan geçen 14 yıla rağmen sorun çözülemedi. Köylüler hâlâ susuzlukla yaşamak zorunda bırakıldıklarını dile getirdi.

Köyde uzun süren kesintiler yaşamı zorlaştırıyor. Yaz aylarında kamp yapmak için gelen ziyaretçilerin bıraktığı çöpler de köyde yığınlar oluşturuyor. Köylüler, “Sınır köyünde 9 gündür su akmıyor. Çöpler birikiyor. Bu şartlarda köyde yaşamak mümkün değil” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bulgaristan sınırındaki Beğendik’in karşısında yer alan Rezovo köyüne her yıl Avrupa’dan turistler gelirken, Beğendik’te altyapı sorunları nedeniyle turizm gelişemiyor. Köylüler, “Denizimiz, ormanımız, kumsalımız, eşsiz bir coğrafyamız var. Ama sahipsiz bırakıldık” dedi.

Beğendik’te yaşanan durum, Türkiye’nin farklı bölgelerinde giderek artan su krizinin bir yansıması. İklim değişikliğinin etkileri, yanlış su politikaları ve altyapı yatırımlarının yapılmaması, köylerde ve şehirlerde benzer sorunların yaşanmasına yol açıyor. Uzmanlar, yıllardır uyarı yapılan önlemlerin alınmadığını ve hükümetin krizi izlemekle yetindiğini belirtiyor.

GÖÇ KAÇINILMAZ

Kırklareli Kent Konseyi’ne iletilen tepkide, su sorunu çözülmezse köyün tamamen boşalacağı uyarısı yapıldı. Köylüler, “Çözüm üretilmezse köyümüzü terk etmek zorunda kalacağız” dedi.