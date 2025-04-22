Köy Enstitüleri, Çankaya Belediyesi katkılarıyla tiyatro sahnesine taşındı

(ANKARA)- Köy Enstitüleri, Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla ilk kez tiyatro sahnesine taşındı. Yılmaz Güney Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan "Köyün Enisdosu" oyunu ile Köy Enstitüleri'nin tarihine yolculuk yapıldı.

Çankaya Belediyesi, Köy Enstitüleri'nin tarihinin anlatıldığı Köyün Enisdosu oyununu, Çankayalılarla buluşturdu. Cumhuriyet öğretmeni Dursun Akçam’ın yaşam öyküsünden yararlanılarak sahnelenen oyun İnsanart Tiyatro tarafından izleyicilerle buluştu. Dursun Akçam’ın oğlu Alper Akçam tarafından kaleme alınan oyunda, Dursun Akçam’ın Cilavuz Köy Enstitüsü'nde yaşadığı olaylar izleyicilere sunuldu. Dönemin siyasi, sosyal, kültürel olaylarını dram ve komedi unsurları ile sahneye taşıyan oyun, Köy Enstitüleri'nin toplumsal bellekteki yerini hatırlattı.