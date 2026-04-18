Köy Enstitüleri ne zaman kuruldu, kim kurdu, amacı neydi? Köy Enstitüleri hakkında detaylı rehber

Köy Enstitüleri, Türkiye eğitim tarihinin en çok merak edilen ve en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. “Köy Enstitüleri ne zaman kuruldu?”, “Köy Enstitülerini kim kurdu?”, “Köy Enstitülerinin amacı neydi?”, “Köy Enstitülerinde hangi dersler verilirdi?” ve “Köy Enstitüleri neden kapatıldı?” soruları bugün hâlâ yoğun biçimde araştırılıyor.

Türkiye’ye özgü özgün bir eğitim modeli olarak öne çıkan Köy Enstitüleri, yalnızca öğretmen yetiştiren kurumlar değil; aynı zamanda köyü içeriden dönüştürmeyi, üretimi eğitimle birleştirmeyi ve kırsal kalkınmayı hızlandırmayı hedefleyen bir sistemdi. Köy çocuklarının kendi yaşam alanlarından kopmadan eğitilmesi, yeniden köylere dönerek öğretmenlik yapması ve köy yaşamına çok yönlü katkı sunması bu modelin merkezinde yer aldı.

Bu kapsamlı içerikte Köy Enstitülerinin kuruluş tarihi, kurucuları, öncü isimleri, amacı, öğrenci sayıları, verilen dersler, açılan enstitülerin tarih ve bulundukları yerler ile kapatılma süreci ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır.

KÖY ENSTİTÜLERİ NE ZAMAN KURULDU?

Köy Enstitüleri, 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılan okul türüdür. Bu yönüyle Köy Enstitüleri, Cumhuriyet döneminin köye öğretmen ve meslek erbabı yetiştirmeye dönük en dikkat çekici eğitim projelerinden biri olarak kabul edilir.

Ancak bu model bir anda ortaya çıkmadı. Metinde de belirtildiği üzere, Köy Enstitülerine giden düşünsel ve kurumsal süreç 1921 Maarif Kongresi’nden başlayarak erken Cumhuriyet dönemindeki köy öğretmen okulu denemeleriyle şekillendi. Böylece 1940 yılı, bu birikimin yasal çerçeveye kavuştuğu tarih oldu.

KÖY ENSTİTÜLERİNİ KİM KURDU?

Köy Enstitüleri, dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından bizzat yönetilen bir eğitim projesi olarak hayata geçirildi. Dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç ise Köy Enstitülerinin kuramcısı ve uygulamacısı olarak öne çıktı.

Kuruluş sürecinde dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün himayesi de belirleyici oldu. Bu nedenle “Köy Enstitülerini kim kurdu?” sorusunun yanıtı tek bir isimle sınırlı değildir; Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve İsmet İnönü, bu projenin hayata geçmesinde temel aktörler arasında yer aldı.

KÖY ENSTİTÜLERİNE KİMLER ÖNCÜ OLDU?

Köy Enstitülerinin kuruluşunda ve düşünsel altyapısında emeği geçen isimler çok katmanlı bir çerçeve oluşturur. Metinde öne çıkan başlıca öncü isimler şunlardır:

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk, eğitim seferberliği düşüncesiyle köy öğretmeni yetiştirilmesine yönelik ilk yasal ve kurumsal adımların zeminini hazırlayan isimlerden biri olarak gösterilmektedir. Metinde, Atatürk’ün ilk defa Köy Enstitülerinin kuruluş yasalarını çıkardığı ve askerliğini çavuş olarak yapmış erlerden köy öğretmeni yetiştirilip köylere gönderilmesi düşüncesini önerdiği belirtilmektedir.

Hasan Âli Yücel

28 Aralık 1938 tarihinde Millî Eğitim Bakanı olan Hasan Âli Yücel, Köy Enstitüleri projesini bizzat yöneten isimdir. Enstitülerin eğitim anlayışının yerleşmesinde, dünya klasiklerinin Türkçeye çevrilmesinde ve öğrencilerin kültürel açıdan da donanımlı hale gelmesinde önemli rol oynadı.

İsmail Hakkı Tonguç

İsmail Hakkı Tonguç, Köy Enstitülerinin kuramcısı ve uygulamacısı olarak bilinir. “İş için, iş içinde eğitim” anlayışının sistematik hale gelmesinde ve eğitimle üretimin bir arada yürütülmesinde belirleyici rol üstlendi.

İsmet İnönü

İsmet İnönü, Köy Enstitülerinin kuruluşunda himaye sağlayan isimlerden biri oldu. Metinde, İnönü’nün Köy Enstitülerini Cumhuriyetin en kıymetli eserlerinden biri olarak gördüğüne dair ifadeleri de yer almaktadır.

John Dewey ve diğer etkiler

John Dewey’in Türkiye’de eğitim üzerine hazırladığı raporların, köy okullarına öğretmen yetiştirilmesi konusunda etkili olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Pestalozzi, İsmail Mahir Efendi, Kerschensteiner, Halil Fikret Kanad, Mustafa Necati, Reşit Galip ve Saffet Arıkan gibi isimlerin de Köy Enstitülerinin düşünsel ve uygulamalı arka planında etkisi olduğu aktarılmaktadır.

KÖY ENSTİTÜLERİNİN AMACI NEYDİ?

Köy Enstitülerinin temel amacı, köylere öğretmen ve meslek erbabı yetiştirmekti. Ancak bu amaç yalnızca okuma yazma öğretecek öğretmenler yetiştirmekle sınırlı değildi.

Enstitülerden mezun olanların hem okul öğretmeni hem de toplumun eğitmeni olması bekleniyordu. Böylece köyü içeriden değiştirecek, kalkındıracak ve köylüye önderlik edecek bir kadro oluşturulmak isteniyordu.

Köy Enstitülerinin amaçları arasında şu başlıklar öne çıkıyordu:

Köylere öğretmen yetiştirmek

Okuma yazma ve temel bilgileri köye taşımak

Modern ve ilmi tarım tekniklerini köylülere öğretmek

Köyde üretim, eğitim ve gündelik yaşamı birlikte dönüştürmek

Köylere özverili ve köy koşullarına uygun öğretmenler göndermek

Kırsal kalkınmayı eğitim yoluyla hızlandırmak

Bu sistemde öğretmen sadece ders anlatan kişi değil; aynı zamanda ziraat bilen, okul binasının yapımına katkı sunabilen, köylüyle birlikte üretime katılabilen ve kültürel gelişime öncülük eden bir figür olarak tasarlanıyordu.

KÖY ENSTİTÜLERİNDE KAÇ ÖĞRENCİSİ VARDI?

Köy Enstitülerindeki öğrenci sayısı yıllar içinde hızlı bir artış gösterdi. Metindeki tabloya göre öğrenci sayıları ve enstitü sayıları şöyleydi:

Öğretim Yılı Kadın Öğretmen Sayısı Erkek Öğretmen Sayısı Toplam Öğretmen Öğrenci Sayısı Enstitü Sayısı 1937-1938 5 21 26 286 2 1938-1939 7 34 41 796 3 1939-1940 10 50 60 1567 4 1940-1941 46 189 235 5665 14 1941-1942 80 214 294 8052 17 1942-1943 101 259 360 10161 18 1943-1944 128 298 426 14166 18 1944-1945 145 360 505 15561 20 1945-1946 119 403 522 15529 20

Ayrıca 1945-46 ders yılı verilerine göre, enstitülerdeki 14.464 öğrencinin 1.396’sı kız öğrenciydi. Bu veri, Türkiye’de yatılı düzeyde karma eğitimin ilk kez Köy Enstitülerinde uygulanması açısından ayrıca önem taşımaktadır.

KÖY ENSTİTÜLERİNDE HANGİ DERSLER VERİLİRDİ?

Köy Enstitülerinde verilen dersler, klasik okul dersleriyle sınırlı değildi. Sistemin temel özelliği, kültür dersleri ile tarım, teknik ve sanat çalışmalarının bir arada yürütülmesiydi.

Metinde açıkça belirtildiği üzere, beş yıllık eğitim süresinin:

Yarısı kültür derslerine,

Dörtte biri tarım dersleri ve çalışmalarına,

Dörtte biri teknik dersler ve çalışmalara ayrılıyordu.

Beş yıllık eğitim dağılımı

Ders Türü Hafta Kültür Dersleri 114 Ziraat Dersleri ve Çalışmaları 58 Teknik Dersler ve Çalışmalar 58 Beş Yıllık Sürekli Tatiller 30

Kültür derslerinde öne çıkan saatler

Ders Saat Türkçe 736 Matematik 598 Fizik 276 Tarih 232 Yurttaşlık Bilgisi 92

Bunlara ek olarak öğrenciler, uygulamalı biçimde şu alanlarda da eğitim alıyordu:

Ziraatçilik

Sağlıkçılık

Duvarcılık

Demircilik

Terzilik

Balıkçılık

Arıcılık

Bağcılık

Marangozluk

Öğrenciler her yıl 25 klasik roman okumakla yükümlüydü. Ayrıca müzik eğitimi de sistemin önemli parçalarından biriydi. En az bir müzik aleti çalmanın öğretilmesi amaçlanıyordu. Aşık Veysel’in enstitülerde öğrencilere bağlama gösterdiği de metinde yer almaktadır.

KÖY ENSTİTÜLERİNDE EĞİTİM ANLAYIŞI NASILDI?

Köy Enstitülerinde temel ilke “iş için, iş içinde eğitim” anlayışıydı. Yani eğitim, yalnızca kitaba ve deftere dayalı bir süreç değildi. Öğrenciler kendi okullarını, evlerini, yatakhanelerini, işliklerini ve çeşitli yapıları inşa ediyor; üretim ile eğitimi kaynaştırıyordu.

Bu kapsamda 1940-1946 arasında enstitülerde:

15.000 dönüm tarla tarıma elverişli hale getirildi,

750.000 yeni fidan dikildi,

1.200 dönüm bağ oluşturuldu,

150 büyük inşaat yapıldı,

60 işlik kuruldu,

210 öğretmen evi yapıldı,

20 uygulama okulu oluşturuldu,

36 ambar ve depo yapıldı,

48 ahır ve samanlık inşa edildi,

12 elektrik santrali kuruldu,

16 su deposu ve 12 tarım deposu yapıldı,

3 balıkhane ve 100 km yol yapıldı.

Bu veriler, Köy Enstitülerinin yalnızca öğretim veren kurumlar değil, aynı zamanda doğrudan üretim yapan ve yaşadığı çevreyi dönüştüren eğitim merkezleri olduğunu göstermektedir.

KAÇ TANE KÖY ENSTİTÜSÜ KURULDU?

Metinde, Türkiye’de şehirlerden uzak ancak tren yollarına yakın ve tarıma elverişli bölgelerde 21 bölgede Köy Enstitüsü açıldığı belirtilmektedir. Köy Enstitülerinin listesi ve kuruluş tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Köy Enstitüleri tarih ve bulundukları yerler tablosu

Köy Enstitüsü Bulunduğu İl Kuruluş Tarihi Akçadağ Malatya 1940 Akpınar-Ladik Samsun 1940 Aksu Antalya 1940 Arifiye Sakarya 1940 Beşikdüzü Trabzon 1940 Cılavuz Kars 1940 Çifteler Eskişehir 1939 Dicle Diyarbakır 1944 Düziçi Adana 1940 Erciş Van 1948 Gölköy Kastamonu 1939 Gönen Isparta 1940 Hasanoğlan Ankara 1941 İvriz Konya 1941 Kepirtepe Kırklareli 1939 Kızılçullu İzmir 1939 Ortaklar Aydın 1944 Pamukpınar Sivas 1941 Pazarören Kayseri 1940 Pulur Erzurum 1942 Savaştepe Balıkesir 1940

KÖY ENSTİTÜLERİNDE KADIN ÖĞRENCİLERİN YERİ NEYDİ?

Köy Enstitüleri, Türkiye’de yatılı düzeyde karma eğitimin ilk kez uygulanabildiği kurumlardı. Bu açıdan yalnızca öğretmen yetiştiren okullar değil, aynı zamanda eğitimde toplumsal dönüşümün de önemli örnekleri arasında gösterilir.

Bununla birlikte metinde, kız öğrenci sayısının sınırlı kaldığı, köylerdeki geleneksel ataerkil yapı, ailelerin tereddütleri, yatılılık sistemi ve uzak mesafe gibi nedenlerle kız öğrencilerin enstitülere gönderilmesinde çeşitli zorluklar yaşandığı da anlatılmaktadır.

KÖY ENSTİTÜLERİ NE ZAMAN KAPATILDI?

Köy Enstitülerinin kapatılma süreci tek bir tarihte gerçekleşmedi; bu süreç aşamalı biçimde ilerledi.

Metne göre kapatılma süreci, 1946 yılında Reşat Şemsettin Sirer’in Millî Eğitim Bakanı olmasıyla başladı. 1946 sonrasında sistemin kuruluş amaçlarından uzaklaştırıldığı, bazı enstitülerin kapatıldığı ve üretime dayalı eğitim modelinin tasfiye edildiği belirtilmektedir.

Süreç içinde şu tarihler öne çıkmaktadır:

1946: Kapatılma ve dönüşüm süreci başladı.

Kapatılma ve dönüşüm süreci başladı. 27 Kasım 1947: Yüksek Köy Enstitüsü bölümü kapatıldı.

Yüksek Köy Enstitüsü bölümü kapatıldı. 28 Haziran 1948: Eğitmen kursları kapatıldı.

Eğitmen kursları kapatıldı. 27 Ocak 1954: Köy Enstitülerinin yerini alan Köy Öğretmen Okulları da kapatıldı.

Dolayısıyla Köy Enstitülerinin özgün yapısı 1946’dan itibaren çözülmeye başlamış, dönüşüm sonrası kalan yapı da 1954 yılında tamamen sona ermiştir.

KÖY ENSTİTÜLERİ NEDEN KAPATILDI?

Köy Enstitülerinin kapatılmasına neden olan süreç metinde çok boyutlu biçimde anlatılmaktadır. Buna göre kapatılma tek bir nedene bağlanmamış; siyasi, ideolojik, toplumsal ve yapısal nedenler bir araya gelmiştir.

1. CHP içindeki eleştiriler ve yönetim değişikliği

Köy Enstitülerine yönelik ilk ciddi eleştirilerin CHP içinden geldiği belirtilmektedir. 1946 sonrası yönetim değişikliğiyle birlikte sistemin eğitim anlayışında ve kadrolarında büyük bir değişim yaşandı.

2. Reşat Şemsettin Sirer dönemi

Reşat Şemsettin Sirer döneminde üretime dayalı eğitim sistemi kaldırıldı, bazı enstitüler devre dışı bırakıldı ve yerine tüketim temelli Köy Öğretmen Okulları açıldı. Ayrıca öğrencilerin belirli alanlarda ustalaşma uygulamalarının yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.

3. Siyasi ve ideolojik suçlamalar

Metinde, öğrenci yönetimine katılım, tek tip üniforma, karma eğitim ve üretime dayalı kolektif yaşam gibi nedenlerle enstitülere komünistlik suçlamaları yöneltildiği; bu kurumların dinsizlik ve ahlaki bozulma iddialarıyla hedef alındığı aktarılmaktadır.

4. Köylülerin ve yerel güç odaklarının tepkileri

Köylülerin okul ve enstitü inşaatlarına yardım ile yükümlü tutulmasının zaman zaman angarya gibi algılandığı belirtilmektedir. Ayrıca köylere atanan öğretmenlerin toprak ağalarıyla sorun yaşadığı, bu durumun siyasi baskılara yol açtığı da ifade edilmektedir.

5. Uluslararası ve siyasal gelişmeler

II. Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası ortam, Truman Doktrini ve Türkiye’de siyasal düzenin dönüşümü de Köy Enstitülerinin geleceğini etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

KÖY ENSTİTÜLERİNİN EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Köy Enstitüleri, yaparak öğrenme ilkesini merkeze alan, üretim ile eğitimi birleştiren, kültürel gelişimi teknik ve tarımsal eğitimle bütünleştiren ve doğrudan kırsal toplumu dönüştürmeyi hedefleyen çok özgün bir modeldi.

Öğrencilerin kendi okullarını inşa etmesi, tarım yapması, teknik işlerde ustalaşması, klasik eserler okuması, müzik aleti çalması ve köylüyle iç içe bir öğretmen profili olarak yetişmesi, bu sistemi benzerlerinden ayırdı. Bu nedenle Köy Enstitüleri, yalnızca eğitim tarihinin değil, aynı zamanda Türkiye’nin toplumsal dönüşüm tartışmalarının da merkezinde yer aldı.

Köy Enstitüleri ne zaman kuruldu?

Köy Enstitüleri, 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile kuruldu.

Köy Enstitülerini kim kurdu?

Köy Enstitüleri, Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından bizzat yönetilen bir proje olarak kuruldu. İsmail Hakkı Tonguç kuramcı ve uygulamacı rolüyle öne çıktı. İsmet İnönü’nün himayesi de kuruluşta etkili oldu.

Köy Enstitülerine kimler öncü oldu?

Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, İsmet İnönü ve John Dewey başta olmak üzere birçok isim düşünsel ve kurumsal olarak öncü rol oynadı.

Köy Enstitülerinin amacı neydi?

Temel amaç, köylere öğretmen ve meslek erbabı yetiştirmek, köyde eğitim ve kalkınmayı birlikte gerçekleştirmekti.

Köy Enstitülerinde hangi dersler verilirdi?

Türkçe, matematik, fizik, tarih ve yurttaşlık bilgisi gibi kültür derslerinin yanında ziraat, teknik çalışmalar, marangozluk, demircilik, terzilik, arıcılık, bağcılık, balıkçılık ve müzik gibi uygulamalı dersler verilirdi.

Kaç tane Köy Enstitüsü kuruldu?

Metinde Türkiye’de 21 bölgede Köy Enstitüsü açıldığı belirtilmektedir.

Köy Enstitülerinde kaç öğrenci vardı?

Öğrenci sayısı yıllara göre değişti. 1944-1945 öğretim yılında 15.561 öğrenciye, 1945-1946 öğretim yılında ise 15.529 öğrenciye ulaşıldı.

Köy Enstitüleri ne zaman kapatıldı?

Kapatılma süreci 1946’da başladı. Yüksek Köy Enstitüsü 27 Kasım 1947’de, eğitmen kursları 28 Haziran 1948’de kapatıldı. Enstitülerin yerini alan Köy Öğretmen Okulları ise 27 Ocak 1954’te kapatıldı.

Köy Enstitüleri neden kapatıldı?

CHP içindeki eleştiriler, Reşat Şemsettin Sirer dönemindeki değişiklikler, siyasi ve ideolojik suçlamalar, köylü ve yerel güç odaklarının tepkileri ile dönemin siyasal koşulları kapatılma sürecinde etkili oldu.

Köy Enstitülerinde karma eğitim var mıydı?

Evet. Türkiye’de yatılı düzeyde karma eğitim ilk kez Köy Enstitülerinde uygulanabildi.

1946’dan itibaren dönüşmeye başlayan ve 1954’e uzanan süreçte tamamen kapanan Köy Enstitüleri, buna rağmen Türkiye eğitim tarihinin en dikkat çekici ve en çok tartışılan kurumlarından biri olmayı sürdürmektedir.