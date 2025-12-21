Köy Enstitüleri'nin sağlığa katkısı panelde ele alınacak

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İstanbul Şubesi, Köy Enstitüleri'nin sağlık alanındaki tarihsel rolünü ele alan “Sağlık ve Köy Enstitüleri” başlıklı bir panel düzenliyor.

Panel, 25 Aralık Perşembe günü İstanbul Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak.

Panelde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Uysal konuşmacı olarak yer alacak.

Köy Enstitüleri'nin sağlık alanındaki katkılarını araştıran ve bu konuda çalışmalar yürüten Uysal, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Uysal, kitabını da imzalayacak.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Karabey Aydoğan, Köy Enstitüleri'nin yokluk yıllarında üstlendiği hayati role dikkat çekerek, “Köy Enstitüleri, o olanaksız yıllarda bin 599 köy sağlık memuru yetiştirerek Anadolu’nun imdadına el verdi. Bu önemli süreci araştırıp yazan Prof. Dr. Hilmi Uysal, panelde bu deneyimi anlatacak” dedi.