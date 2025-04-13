Köy Enstitüleri'nin yeni yaşı sergiyle kutlanıyor

Köy Enstitüleri’nin 85. kuruluş yılı anısına düzenlenen 8. Geleneksel Resim-Heykel Sergisi, Ankara’da ziyarete açıldı.

Serginin açılışı, ev hapsinde bulunan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın video kaydıyla gerçekleştirdiği konuşmayla yapıldı.

Irmak, “Köy Enstitüleri, üstü başı yırtık yamalı kıyafetlerle köylerinden çıkıp o okullara giden çocukların, ülkelerine giydirdikleri en güzel elbisenin adıdır. O çocuklar, içinde bilgelik, cesaret, eşitlik, adalet, çalışma, üretme ve sevgi olan bir aydınlanma hareketi oluşturdular. Gericiliğe karşı aydınlanma, eşitsizliğe karşı adalet, baskılara karşı demokrasi mücadelesinde Köy Enstitülü öğretmenlerin yeri büyüktür” diye konuştu.

20 NİSAN'A DEK SANATSEVERLERİ AĞIRLAYACAK

143 sanatçının ve eğitimcinin eserlerinin yer aldığı sergi, 20 Nisan'a kadar Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Sergi Alanı’nda sanatseverleri ağırlayacak.

Sergi, Eğitim-Sen Ankara Şubeler Platformu, Birleşik Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği, Eğit-Der, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Öğretmen Okulları Mezunları Derneği ve Alegori Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle düzenleniyor.