Köy Enstitüleri’nin 85’inci yılı anısına

Oktay EVSEN

Tam bağımsız, laik, demokratik cumhuriyet idealiyle yola çıkan Köy Enstitülerinin kuruluşunun 85'inci yılı anısına Eğitim-Sen Ankara Şubeleri, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Egit-Der, BRHD, Alegori Kültür Sanat Derneği ve Öğretmen Okulları Mezunları Derneği'nin birlikte düzenlediği Resim-Heykel Sergisi'nin 8'incisi Ankara Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde 11 Nisan Cuma günü saat 18.00'da ziyarete açılıyor.

Sergide Resim ve Heykel dallarında üretim yapan 143 sanatçı /eğitimcinin eseri yer alıyor. 20 Nisan'a kadar sürecek olan sergi pazar hariç diğer günler saat 10.00-17.00 arası açık. Sergi süresince Köy Enstitülerinin önemi, değeri ve işlevlerine yönelik çeşitli sunumlar, resim heykel performansları, Köy Enstitüleri gezici sergi ve kitap stantları, söyleşiler, müzik dinletileri yer alacak. Yapılan ortak açıklamada, "Tüm halkımızı içinde bulunduğumuz gerici, baskıcı, otoriteryan sisteme karşı Köy Enstitüleri ruhuyla birlikte ve yan yana olmaya davet ediyoruz" denildi.