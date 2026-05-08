Köy Enstitüleri’nin 86. yılına özel sergi

Köy Enstitülerinin kuruluşunun 86. yılı anısına; Eğitim-Sen Ankara 1 ve 2 No’lu Şubeleri ile İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Eğit-Der, BRHD, Alegori Kültür Sanat Derneği, Öğretmen Okulları Mezunları Derneği ve ABB Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği 9. Resim ve Heykel Sergisi, 12 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Ankara Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde açılacak.

Resim ve heykel alanlarında 174 sanatçı ve eğitimcinin yapıtlarının yer alacağı sergi, 19 Mayıs tarihine kadar 10.00–17.00 saatleri arasında açık olacak.

Sergi süresince hafta içi günlerde; Köy Enstitülerinin önemi, değeri ve işlevlerine yönelik çeşitli sunumlar, resim ve heykel performansları, gezici sergi ve kitap stantları, söyleşiler ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.