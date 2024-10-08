Köy Enstitülü Sabri Hocadan taşımalı eğitim yürüyüşüne çağrı: Eğitimden tasarruf olmaz

Köy Enstitülü Sabri Hocadan taşımalı eğitim yürüyüşüne çağrı: Eğitimden tasarruf olmaz

Bolu’da tasarruf bahanesiyle köylerde yaşayan yaklaşık 1000 ortaöğretim öğrencisi okullar açıldığından bu yana eğitime ulaşamıyor.

Öğrenci Veli Derneği Bolu Şubesi ve Eğitim Sen Bolu şubesinin çağrısıyla öğrencilerin gasbedilen ulaşım hakkının geri alınması için yarın saat 18'de İzzet Baysal anıtı önünden valilik meydanına yürüyüş gerçekleşecek.

Köy Enstitülerinde öğretmenlik yapan, Bolu'da binlerce köy çocuğuna eğitim veren Sabri Saçlı da yürüyüşe çağrı yaptı.

Saçlı şunları söyledi:

“1948’de Köy Enstitüsü’ne girdim. 1956’da öğretmen olarak Afyonkarahisar Halımoru köyüne tayin edildim. Sonraki görev yerlerim Bolu oldu. 20 yıl köylerde öğretmenlik yaptım. Köy çocuklarına okuma yazma öğrettim. Eğitimlerini sağladım. Bizim için eğitim çok önemlidir. Bilhasssa köy çocuklarının eğitimine çok önem vermek gerekir. Onlar uzak yerlerde oturdukları için okullara gelemiyorlar. Ailelerinin bütçesi müsait değil. Bu bakımdan onların taşımalı eğitimden yararlanmaları çok güzel olur. Okulları kapattılar. Okullarının açılmasını gönülden istiyorum. Benim gibisi de çok. Onun için devletin hükümetin ve özel idarelerin köylere yeniden servis arabası çıkarmasını talep ediyorum. Eğitimden tasarruf olmaz.”