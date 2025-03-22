Köy evinde çıkan yangın korkuttu

Kütahya’nın Emet ilçesi Örencik köyünde iki katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Örencik köyünde iki katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale köye ait su tankeri ile köy halkı tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Emet ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Örencik Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında iki katlı binanın üst katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.