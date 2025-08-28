Köy gerçeği filmde yasak!

Deniz Burak BAYRAK

Resimden sinemaya, sahne sanatlarından müzik festivallerine kadar ‘yasak’ haberlerine tanık olduğumuz günler yalnızca 2025’te yaşanmıyor. Sanat tarihi, Türkiye’de sanatın gerçekleri söylemesinin ne denli zor olduğunu gösteren çarpıcı örneklerle dolu. Salt Galata’da açılan ‘Karanlık Dünya’ sergisi 75 yıl önce yılan hikâyesine dönen bir sansür vakasına götürüyor izleyenleri; 1950’lerin başında Metin Erksan’ın çektiği ‘Karanlık Dünya’ filminin sansürle başa çıkamayışının öyküsüne.

1950’de Demokrat Parti (DP) iktidara geldi. Muhalif seslere ve eleştirel sanat üretimlerine karşı hoşgörüsüzleştiği görülen DP iktidarında sinema, devletin ‘ahlak, milli birlik ve kamu düzeni’ gerekçesiyle denetim altında tuttuğu bir mecraydı. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun senaryosunu yazdığı, Metin Erksan’ın yönettiği ‘Karanlık Dünya’ filmi bu kültürel baskı ikliminde karmakarışık bir hikâyeye evrildi. Âşık Veysel’in yaşamını Dilim ile yaşadığı bir aşk öyküsü merkezinde vermeyi amaçlayan film, Ankara’daki Merkez Film Kontrol Komisyonu tarafından ‘sakıncalı’ bulunmuştu

Filmde Âşık Veysel ile Ayfer Feray başrolde.

VEYSEL’İN ‘SAKINCA’SI NE?

Aslında Âşık Veysel’in yaşamının sansürlenecek bir yanı yok. Komisyon neyi sakıncalı bulmuştu? Bunun yanıtını mekânda sergilenen üç resmî karar yetersiz bir şekilde veriyor. Yalnızca adı geçen filmin Filmlerin ve Film Senaryolarının Kontrolüne Dair Tüzük’ün ilgili madde ve fıkralarına aykırılık teşkil ettiği yazılı.

Ayrıntıları filmin editörü Ertem Göreç ve filmin hak sahibi Yılmaz Atadeniz ile 2019’da yapılan söyleşilerden öğreniyoruz, sunulan gerekçelerin absürtlüğüne şaşırarak. Göreç şöyle anlatıyor: “Metin Erksan kafasındaki dünyayı sinema diliyle anlatan bir yönetmendi. Bu filmde Âşık’ı bir saz şairi olarak değil, onu yaşadığı ortam üzerinden gösterdi. Meseleyi yaratan onun yaşantısını realist olarak aktarmasıydı. Herkesi tedirgin eden buydu.” İktidarı rahatsız eden realist unsurlar; mağarada yaşayan insanlar, yalın ayak gezen çocuklar ve cılız buğday başakları. Böyle olumsuzlukların olmadığını savunan komisyon, yurt içinde ve yurt dışında gösterilmesini yasaklıyor filmin. Bunun üzerine de ‘Karanlık Dünya’nın kesilmiş, biçilmiş, değiştirilmiş, ilgisiz sekanslarla montajlanmış, birbirinden farklı kopyaların meydana getirildiği bir filme dönüştüğünü anlıyoruz sergiyi gezerken.

PROPAGANDA ARACI OLDU

Toplumsal gerçekçi yaklaşımla Sivrialan ve Ürgüp’te melodramatik bir stil gözetilerek çekilen filmde Amerikan Haberler Merkezi’nden alınarak eklenen Hudson tarlalarındaki biçerdöverlere ait görüntüler ve sonradan İstanbul’un çeperlerinde çekildiği söylenen okul ve dispanser sahneleri ile idealleştirilmiş bir köy imgesi sunuluyor. Böylece Veysel’in yaşam öyküsü geri plana itilerek film dönemin resmî ideolojisinin taşıyıcısı bir propaganda aracına dönüşüyor. Bunu hangi otoriter iktidar istemez ki? Sanatçı Mike Bode ile senarist Caner Yalçın’ın araştırmasına dayanan serginin temel malzemesi olan ‘Karanlık Dünya’ için hâlâ eksik demek mümkün. Eldeki kopyalar izlenerek yazılmış ve mekânda oturup göz gezdirebileceğiniz senaryoya göre eklemeler, eksiltmeler ve kopmalarla farklı katmanlara ayrılan ama her açıdan yine de eksik kalan bir eser kalmış. Bu senaryo, kopyalar arası farklılıkların izini sürüyor deyim yerindeyse.

Ancak serginin araştırma sürecinde MSGSÜ Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Uygulama ve Araştırma Merkezi Arşivi’ndeki 35mm nitrat filmin gün yüzüne çıkmamış görüntüleri içerdiği de söyleniyor. Ama filmdeki köy anlatısından Atatürk’ün cenaze töreni görüntülerine ani geçişin orijinal bir parça mı, yoksa sonradan mı eklendiği bilinmiyor.

Filmin açılış ve kapanış sahnelerinden planlar, sansürlenmeden önceki afiş ve Bedri Rahmi’nin 1952’de kâğıt üzeri guaj Âşık Veysel çizimi de sergilenen materyaller arasında. Sergi 14 Aralık’a kadar ziyarete açık.