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Köy muhtarı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan köy muhtarı hayatını kaybetti.

Yerel
  • 21.05.2024 00:14
  • Giriş: 21.05.2024 00:14
  • Güncelleme: 21.05.2024 00:16
Kaynak: iHA
Köy muhtarı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
FOTOĞRAF: İHA

Çankırı’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan köy muhtarı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı’nın Eldivan ilçesine bağlı Hisarcıkkayı köyü Muhtarı Satılmış Karakaş (63), İnandık köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Karakaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk babası Karakaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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