Köy okullarındaki çocukların eğitimine oyunculardan destek

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kitabı Olmayan Çocuk Kalmasın” sloganıyla Herkese Kitap Vakfı, Destek Medya ve Gold Yapım tarafından hayata geçirilen “Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları” sosyal sorumluluk projesinin lansmanı önceki gün gerçekleştirildi.

Davete Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver, Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu, Herkese Kitap Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden Nil Şenver, Yosun Güreli ve Gold Yapım yetkililerinin yanı sıra, Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları Evrim Alasya ve Rahimcan Kapkap da katıldı.

Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver açılış konuşmasında, “Yaptırdığımız araştırmaya göre her dört kişiden yalnızca biri düzenli kitap okuyor. Herkese Kitap Vakfı olarak amacımız Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek ve yaygınlaştırmak. Bu konuda bize ne kadar çok el verirseniz o kadar başarılı oluruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında kitap okumayan çocuk kalmasın diyoruz” diye konuştu. Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu ise “Biz masallarla büyüdük, hayatı masallardan öğrendik. Masallardaki karakterler en yakın arkadaşımız oldu. O hikayelerden kendimize müthiş dünyalar yarattık. Cumhuriyetin 100. Yılında kitapsız, masalsız, hayalsiz çocuk kalmasın istedik” ifadelerini kullandı.

EVRİM ALASYA’NIN SEÇİMİ PAMUK PRENSES

Lansman etkinliğinde konuşan Kızılcık Şerbeti oyuncuları, izleyicileri ve sevenlerini elde edilecek gelirle köy okullarındaki çocukların eğitimine fayda sağlayacak projeye destek olmaya ve “Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları” kitabını satın almaya davet etti.

Kitap için Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını seçen Evrim Alasya, ‘’Çok güzel bir etkinliğe vesile olduğumu düşünüyorum. Çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu. Okumaya destek olacak her şeyin içinde olmaya çok önem veriyorum’’ dedi. Kitap için Alaaddin’in Sihirli Lambası masalını seçen Rahimcan Kapkap ise ‘’Projede olduğum için çok mutluyum. Umarım hayal kuran, daha çok okuyan bir ülke oluruz’’ diye konuştu.

Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları, en sevdikleri masalları “Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları” adlı kitapta topladı. Kitapta Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Aliye Uzunatağan ve Ceren Karakoç’un da aralarında olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncularının masallarla ilgili bakış açıları da yer alıyor.

Kitabın satışından elde edilecek gelirle köy okullarındaki çocuklara kitap desteği sağlanacak.