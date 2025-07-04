Köy sakininin ahırı belediye çalışanları tarafından yeniden inşa edildi

Gölpazarı’ndaki yangında hayvanları telef olan yaşlı köy sakininin ahırı, Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından yeniden onarıldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın ziyaret ettiği ve yardım yapılması talimatı verdiği yaşlı köy sakini hayvanlarına yeni yerinde bakmaya başladı. Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, yangında yanan ahırın çatısını yeniden onararak, etrafına ahşap çit çekti. Köy sakinleri ve yaşlı amca, yapılan yardımdan duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Köyün çeşitli noktalarına köpek ve kedi kulübeleriyle mama bırakıldı

Meydana gelen yangından etkilenen sokak hayvanlarına yönelik tedavi işlemlerini de yerine getiren Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları köyün çeşitli noktalarına kedi ve köpek kulübeleriyle birlikte mama bıraktı. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de depremden etkilenen köylerde yemek ikramı yanı sıra kıyafet ve mobilya yardımında bulunmaya devam ediyor.