Koy, şirket için kapatılacak

BirGün EGE

İzmir Urlalı yurttaşlar, Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş.’nin, Altınköy Koyu’nda kıyının tamamen kapatılması için kiralama girişiminde bulunmasına karşı harekete geçti.

Daha önce de aynı şirket tarafından 650 villa inşaatı içeren projenin planlandığı bölgede üç ayrı dava süreci hâlâ devam etmesine tepki göstererek eylem yaptı.

Altınköy Sahili’nde yapılan basın açıklamasında, “Yıllardır, balık ve orkinos çiftlikleri, JES ve otel, yüzlerce villa projeleri ile baş etmeye çalışırken, bu defa koyumuza villa projeleri ile gelen şirket, koyun sahilini tamamen kapatacak şekilde kiralama atağına geçmiş durumda. Yaz aylarında, binlerce Urla'lı, İzmir'li ve Türkiye'li yurttaşların, serbestçe giriş yaptığı ve ücretsiz yararlanabildiği koy, şirketçe halka kapatılacak. Bu durum Urla için ilk. Biz Çeşme'ye, Bodrum'a, Marmaris'e benzemek istemiyoruz” denildi.

ALTINKÖY’Ü VERMEYELİM

Şirketin kıyıyı kiralayacağı ve kamu kullanımına kapatacağı belirtilen açıklamada, Anayasa ve Kıyı Kanunu hatırlatıldı. Açıklamada “Altınköy Koyu’nun, diğer kiralama talebinde bulunan Altınköy Koyu’nu Koruma ve Yaşatma Derneği’ne (AKKOY) veya Urla Belediyesi’ne verilmesi yerinde olacaktır. Koyda güvenliğin, temizliğin ve hakça yararlanmanın gereği budur. Bir ticari şirkete verilerek, halkın kullanımına kapatılmasına asla izin ve onay verilmemelidir. Bölgenin ekolojik bütünlüğü ve özgünlüğü korunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

İzmir Valiliği’ne çağrı da yapılan açıklamada özetle şöyle devam edildi: “Görevinizin ve değerlendirmenizin, Anayasa ve yasalar, hatta koruma mevzuatı olduğunu gözeterek, koyun sahilinin AKKOY Derneği ve Urla Belediyesi yönünde kullanmak olmalıdır. Gelin Altınköy’ü vermeyelim.”