Köy yoluna düşen çığ temizlendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrası yolunda meydana gelen çığ, il özel idaresi ekiplerince temizlendi.

İki gün önce Yüksekova’nın Onbaşılar köyü Çobanpınar mezrasının 36. kilometresine düşen çığ, il özel idaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla temizlenerek yol yeniden trafiğe açılmıştı. Ancak dün gece saatlerinde aynı bölgeye tekrar çığ düştü. Tonlarca kar yığınının dağdan koparak yolu kapattığı bölgede, il özel idaresi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. İş makinesinin kardan neredeyse kaybolduğu bölgede yapılan temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.