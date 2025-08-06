Köy yoluna inen yavru ayılar kamerada

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ, (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde köy yoluna inen yavru ayılar, cep telefonuyla görüntülendi.

Çanakkale sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları'nın kuzey eteklerindeki Bayramiç ilçesinde yaşayan ve bölgede 10 yıldır arıcılık yapan Mehmet Yalnız (44), 2 gün önce ilçeye bağlı Serhat köyünü yakınlarındaki yola inen yavru ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolda ilerlenen ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu. Yalnız, "Gebe Kestane bölgesinde arılarımız vardı. Ekipmanlarımızı almak için bölgeye gittik. Dönerken de yavru ayıları gördüm. Ayıları, cep telefonu ile kayda aldım" dedi.(DHA)

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