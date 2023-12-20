Köy yolunda virajı alamayan hafif ticari araç takla attı

Düzce’de köyden inen hafif ticari araç, virajı alamadı ve yol kenarına savrularak takla attı. Kazada araç içinde bulunanlar araç yanına çıkarken, sıkışan bir kadını ise itfaiye ekipleri çalışma yaparak çıkarttı. Kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Beyköy beldesine bağlı Derdin köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derdin köyünden Düzce şehir merkezine giden Turgay S.’nin kullandığı 35 BBN 315 plakalı hafif ticari araç, virajı alamadı ve takla atarak yol kenarına savruldu. Ters dönen araçta bulunan Ahmet Hamdi K., Ediz S. ve Turgay S. çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Nihal Ö.K. ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.