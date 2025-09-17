Giriş / Abone Ol
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı Özgür Örnek gözaltında

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde CHP'li belediyeye sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı.

  • 17.09.2025 10:40
  • Giriş: 17.09.2025 10:40
  • Güncelleme: 17.09.2025 10:51
Fotoğraf: Özgür Örnek

Muğla'da CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı.

halktv.com.tr, operasyonun bir CİMER şikayetinden kaynaklandığı ve 'imar yolsuzluğu' iddiasıyla gerçekleştiğini yazdı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında AKP döneminden kalan ruhsat dosyalarına imza attığı gerekçesiyle hakkında şikayet bulunan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

