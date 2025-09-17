Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı Özgür Örnek gözaltında
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde CHP'li belediyeye sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı.
halktv.com.tr, operasyonun bir CİMER şikayetinden kaynaklandığı ve 'imar yolsuzluğu' iddiasıyla gerçekleştiğini yazdı.
Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında AKP döneminden kalan ruhsat dosyalarına imza attığı gerekçesiyle hakkında şikayet bulunan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...