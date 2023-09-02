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Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangına müdahale sürüyor.

Güncel
  • 02.09.2023 09:20
  • Giriş: 02.09.2023 09:20
  • Güncelleme: 02.09.2023 09:25
Kaynak: AA
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Köyceğiz'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Fotoğraf: AA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterlerle de destek verilmeye başlandı.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

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