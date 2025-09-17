Köyceğiz'de orman yangını: Müdahale sürüyor

Giriş / Abone Ol
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Karaseç mevkisinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Güncel
  • 17.09.2025 09:54
  • Giriş: 17.09.2025 09:54
  • Güncelleme: 17.09.2025 09:57
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaseç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

