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Köyceğiz'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 11:26
  • Giriş: 29.03.2025 11:26
  • Güncelleme: 29.03.2025 11:26
Kaynak: AA
Köyceğiz'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Karaçam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yangına M.K'nin sebep olduğu tespit edildi.

Şüpheli, Köyceğiz ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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