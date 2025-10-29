Köyceğiz'de sağanak: Cadde ve sokakları su bastı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi; birçok sokak ve caddede su baskınları yaşandı.
Kaynak: ANKA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dün sağanak yağış etkili oldu.
Köyceğiz'de dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak yağış sebebiyle birçok sokak ve caddede su baskınları yaşandı, ağaçlar devrildi.
Sürücüler zor anlar yaşarken, yağışa sokakta yakalanan yurttaşlar da bölgelerdeki iş yerlerine sığındı.
Yoğun su birikintileri sebebiyle bazı işyeri ve evlerde su baskını yaşandı.
Meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında Köyceğiz Gölü'nde su seviyesi yükseldi.
Yetkililer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.