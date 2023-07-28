Köyceğiz'deki göl ve akarsulara 318 bin sazan bırakıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, balıklandırma çalışmaları kapsamında 318 bin sazan göl ve akarsularda suyla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Akdeniz Su Ürünleri Üretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde üretilen 318 bin sazan özel havuzda ilçeye getirildi.

Balıklar, Köyceğiz tekne barınağında ve Köyceğiz Gölü ile Dalyan kanalının birleştiği iki ayrı noktada, Balcılar Deresi ve Akköprü Baraj Gölü'nde suya bırakıldı.

Köyceğiz Gölü iskele mevkisinde düzenlenen törende konuşan Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, ilçede 2016'dan bu yana bakanlık projesiyle doğal yollarla üretiminde sıkıntı yaşanan balık çeşitlerinin göl ve akarsulara bırakıldığını söyledi.

Su ürünlerinin insanlar için önemli bir besin kaynağı olduğunu belirten Sevinç, "Su ürünlerinin üretiminde zaman zaman birtakım sıkıntılar yaşanıyor. İklimsel ya da insan kaynaklı sebepler üretimi etkiliyor. Etkinliğimizde hem sürdürülebilirliğin sağlanmasını hem de insanlarda farkındalık oluşturmayı amaçladık. 318 bin sazanı suyla buluşturduk. Yıl içerisinde belirlenen noktalarda balık salımı projemize devam edeceğiz." diye konuştu.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı ise Köyceğiz Gölü'nün dünyanın sayılı ayaklı göllerinden biri olduğunu, 12 saat denizden göle, 12 saat de gölden denize akıntı olduğunu anlattı.

Gölde levrek, yayın, sazan ve kefal gibi balık çeşitlerinin yetiştiğini dile getiren Yalılı, "Bunu biraz daha çoğaltıp vatandaşlarımıza ucuz balık yedirebilmek amacıyla 2017'den bugüne kadar yaklaşık 1 milyon balık bıraktık. Her taraf balık oldu. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da çeşitlendirmeyi düşünüyoruz. Levrek atmaya yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.

Köyceğiz Gölü'ne yıllar önce yanlışlıkla bırakılan tatlı su levreğinin çoğaldığını ve göle yumurtasını bırakan türlere zarar verdiğini aktaran Yalılı, bu türü azaltma konusunda çalışma yapılacağını kaydetti.