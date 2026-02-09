Köyceğiz Gölü'nün seviyesi yükseldi

Muğla'da aşırı yağışlar nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün su seviyesi yükseldi, çevresindeki bazı yollar ile iş yerleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

İlde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki Namnam, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden akan sular Köyceğiz Gölü'nün seviyesini yaklaşık 60 sentim yükseltti.

Kordon ve yol su altında kalırken, ilçenin sahile yakın kesimlerinde sular rögar kapaklarından taştı, bazı ev ve işyerlerinin bodrum katları su altında kaldı.

Bodrum katlardaki sular Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri tarafından kurulan motopomplarla tahliye edildi.

Öte yandan Seydikemer Eşen Çayı, Dalaman Çayı ve Saklıkent Kanyonu'nda da su seviyesi aşırı yağış nedeniyle yükseldi.