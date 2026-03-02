Köyceğiz’de 8 Mart haftaya yayılıyor: “Biz o aynayı çoktan kırdık”

Köyceğiz Kadın Dayanışması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenleyeceği etkinlik programını duyurdu. “Biz o aynayı çoktan kırdık” sloganıyla yapılan açıklamada, kadınların sözünü, dayanışmasını ve mücadelesini tek bir güne sığdırmayacağı vurgulandı.

Kadınlar, 5–8 Mart tarihleri arasında tiyatro gösterimi, söyleşi ve atölye çalışması ile yürüyüş ve basın açıklamasından oluşan bir programla bir araya gelecek.

TİYATRO İLE BAŞLAYACAK

Etkinlikler 5 Mart Perşembe günü saat 20.30’da Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek olan “Aynayı Kırdık” adlı oyunla başlayacak. Datça Feminist Tiyatro Topluluğu’nun sahneleyeceği oyun ücretsiz olacak. Dayanışma, tüm kadınları gösterime davet etti.

AYAKLI GÖL KIYISINDA SÖYLEŞİ

Program, 7 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Köyceğiz Ayaklı Göl kıyısında düzenlenecek söyleşi ve atölye çalışmasıyla devam edecek. Dr. Dilek Bulut’un katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlar dayanışma ve mücadele deneyimlerini paylaşacak.

8 MART’TA YÜRÜYÜŞ

8 Mart Pazar günü ise kadınlar saat 15.00’te Köyceğiz Dönel Kavşak’ta toplanarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılacak.

Köyceğiz Kadın Dayanışması, yaptığı çağrıda “Birimizin sesi, hepimizin gücü” ifadelerine yer vererek tüm kadınları etkinliklere katılmaya davet etti.