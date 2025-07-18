Köyceğiz’de dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlarına karıştıkları tespit edilen aralarında çandır Mahalle Muhtarı S.Y, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı A.Y. ve oğullarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir sürdürdükleri teknik ve fiziki takiplerin ardından sabah saatlerinde önemli bir operasyona imza attı. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskında, Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde faaliyet gösteren Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı A.Y., Çandır mahalle Muhtarı S.Y.’nin de bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve çeşitli mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.