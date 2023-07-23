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Köyceğiz’de ev yangını

Ajans Haberleri
  • 23.07.2023 13:58
  • Giriş: 23.07.2023 13:58
  • Güncelleme: 23.07.2023 13:59
Kaynak: İHA
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Köyceğiz’de ev yangını

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde evin ahşap çatı bölümünde başlayan yanın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Köyceğiz Gelişim Mahallesi Nesvet Hanım Caddesi üzerindeki iki katlı çatısı ahşap binada elektrik kaynaklı yangın çıktı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından yangın söndürdü ve soğutma çalışması yapıldı. 

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