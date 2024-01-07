Köyceğiz’de fırtına etkili oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına etkili oldu.

Fırtına dolayısıyla Köyceğiz Gölü’nde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar meydana geldi. Köyceğiz Gölü’nde bulunan boş tekne fırtına nedeniyle batma tehlikesi atlattı.

Köyceğiz Atatürk Kordonu’nda bulunan bazı işletmelerin göl yakınında bulunan sandalye ve masaları yüksek dalgaların etkisiyle ıslandı. Vatandaşların sıkça yürüyüş yaptıkları kordon, fırtına yürümeyi zorlaştırdığı için boş kaldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Köyceğiz için sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli fırtına uyarısı yapılmıştı.