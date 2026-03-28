Köyceğiz’de İsmail Arı için dayanışma: “Gazetecilik suç değildir”

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Birgün Okur İnisiyatifi çağrısıyla düzenlenen dayanışma eyleminde yurttaşlar, basın özgürlüğüne yönelik baskılara tepki gösterdi.

Eylemde bir araya gelen yurttaşlar, Arı’nın tutuklanmasının yalnızca bir gazeteciyi değil, tüm basını hedef aldığına dikkat çekti.

Katılımcılar, son yıllarda gazetecilere yönelik baskıların arttığını vurgulayarak, bu sürecin ifade özgürlüğünü doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

“GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR” VURGUSU

Eylemde sık sık “İsmail Arı’ya özgürlük” ve “Gazetecilik suç değildir” sloganları atıldı.

Yurttaşlar, Arı’nın serbest bırakılması ve gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Eylemde yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün burada, bir kez daha demokrasiye ve basın özgürlüğüne indirilen darbeye karşı; BirGün muhabiri İsmail Arı’nın hukuk dışı bir sürecin sonunda tutuklanmasına tepki göstermek için toplandık.

Tüm itirazlara rağmen “gazetecilere dokunulmayacak” denilerek geçirilen Dezenformasyon Yasası, iktidarın iddia ettiği gibi halkı korumak için değil; gerçeği yazanları susturmak için uygulanmaktadır. Bugün bir kez daha gazetecilik suç sayılmıştır.

Açık söylüyoruz:

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR!

İsmail Arı’nın tutuklanması yalnızca bir gazetecinin değil, tüm basının hedef alınmasıdır. Bu, açık bir gözdağıdır. “Haberi ilgilendirmiyor” denilen yasa, bugün doğrudan haberciliğin üzerine bir sopa olarak indirilmektedir.

Ama bilinmelidir ki; ülkemizde yoksulluk her geçen gün derinleşirken, yolsuzluk büyürken, adaletsizlik sürekli yeniden üretilirken gazeteciler susmayacaktır. Ne tehditler, ne baskılar, ne de tutuklamalar gerçeğin yazılmasını engelleyemez.

Bugün İsmail Arı üzerinden verilmek istenen mesaj açıktır:

“Yolsuzluğu yazmayın.

Rant düzenini ifşa etmeyin.

Adaletsizliği görünmez kılın.”

Türkiye’de gazetecilik uzun zamandır cinayetlerle, baskılarla, davalarla, gözaltılarla ve tutuklamalarla susturulmak isteniyor. Çünkü gazetecilik bu topraklarda yalnızca bir meslek değil; halkın gerçeği bilme hakkının savunulmasıdır.

BirGün Gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır. Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil halkın yanında duran; karanlığı değil gerçeği büyüten, suskunluğu değil sözü çoğaltan bir çizgiyi temsil etmektedir.

Ve tam da bu yüzden hedef alınmaktadır.

İsmail Arı’nın neden tutuklandığını çok iyi biliyoruz:

Yolsuzluğu yazmasın diye,

Depremde yaşanan ihmalleri anlatmasın diye,

Kamu kaynaklarıyla büyüyen tarikat ve vakıf düzenini teşhir etmesin diye…

Ama şunu herkes bilsin:

İsmail Arı bugün yazdıklarından değil, yazacaklarından dolayı tutuklanmıştır.

Hiçbir baskı, hiçbir gözdağı bağımsız gazeteciliği susturamayacaktır.

İsmail Arı’nın dediği gibi, “tek suçu bu ülkede gazetecilik yapmak” olan gazetecilerin yanındayız. Bu hukuksuzluğun karşısında susmayacağız.

Bugün, BirGün Gazetesi ve İsmail Arı özelinde; bütün muhalefeti susturmaya, dizayn etmeye çalışan ve bunu pervasızca uygulayan tek adam rejimine karşı, devrimci demokrat ve halktan yana tüm kesimlerle birlikte sesimizi yükseltiyoruz.

Gazeteciliğe yönelik her türlü baskının ve hukuksuzluğun karşısındayız.

Bağımsız ve özgür gazeteciliği savunuyoruz.

İsmail Arı ve tüm tutuklu gazeteciler derhal serbest bırakılsın!

İSMAİL ARI’YA ÖZGÜRLÜK!

GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR!"