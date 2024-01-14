Köyceğiz’de kış ortasında bahar havası yaşandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kış ortasında bahar havası yaşandı.



Geçen hafta fırtına ve yağmurların gerçekleştiği Köyceğiz’de, hafta sonu hava sıcaklıkları 20 ila 22 derecelerde seyretmesinden dolayı kış ortasında adeta bahar havası yaşandı. Köyceğiz’de vatandaşlar güneşli bir havaya uyanırken, sabah serin olsa da öğleye doğru hava ısındı.

Güzel havayı bulan vatandaşlar Atatürk Kordonu’na akın etti. Ilık hava nedeniyle çok sayıda ziyaretçi Köyceğiz’de güzel havanın tadını çıkardı. Köyceğiz Gölü kenarında yürüyen, restoranlarda yemek yiyen, sohbet eden, piknik yapan, olta ile balık avlayan, köpeğini gezdiren vatandaşlar Atatürk Kordonu ve çevresini doldurdu. Ayrıca Köyceğiz Gölü kenarındaki çocuk parkları da bu yoğunluktan payını aldı.