Köyceğiz’de Kültür Evi açıldı

Haber Merkezi

SOL Parti, Muğla’da Parti Meclisi Üyesi Alper Taş’ın katılımıyla, Köyceğiz İlçe Örgütü ve Dayanışma Kültür Evi’nin açılışını gerçekleştirdi. Taş, açılışın ardından Dalaman Kitap Fuarı’nda bir söyleşi gerçekleştirdi.

Açılışa önceki dönemde Dersim Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı. Alper Taş açılışta yaptığı konuşmada, “Hep beraber, dayanışma içinde olmamız gereken önemli bir dönemden geçiyoruz. Dayanışma ilişkilerini güçlü tutmalıyız. Toplumsal bir siyaset yapmak lazım ve en büyük derdimiz bu. Toplumsal örgütlenmeleri geliştirmezsek siyasi çalışmamız toplumsallaşamıyor. Kültürel, sanatsal örgütlenmeleri, dayanışma örgütlenmelerini başarmamız lazım. Sosyalistlerin, demokratların, devrimcilerin ülkedeki bu karanlık ortamdan çıkmak için çok önemli işler var. Bu işlerin üzerine kafa yormalıyız” dedi.

SOL Parti olarak bir tarihsel sorumluluklarının olduğunun altını çizen Taş, şunları söyledi: “Bugün sosyalizme daha fazla ihtiyacımız var. Bu dünyaya sosyalizmden daha iyi bir seçenek sunamayız. Türkiye’deki güncel devrimci görevimiz, öne çıkarmamız gereken görev bugünkü tek adam rejimini yenmek. Bunun için mücadele edeceğiz. Bunu yapabilirsek tarihsel görevimiz için alan açabiliriz. Geniş halk kesimlerinde bu rejime karşı birikmiş bir öfke var ve bu öfkenin örgütlenmesi gerekiyor. Bizim birleşik bir halk hareketini örgütlememiz gerekiyor.”