Köyceğiz’de yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde 19 Eylül’de başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılarak 4 mahallede etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

Yangında Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerindeki yeşil alanlar zarar gördü.

Yangının izleri ise dronla havadan çekilen görüntülere yansıdı. Görüntülerde, geniş bir alanda etkili olan alevlerin çok sayıda ağacı yaktığı ve geride küllerle kaplı, yanmış bir arazi kaldığı görüldü.