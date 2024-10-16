Köyceğiz’deki kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti





Kaza Toparlar Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 48 K 1575 plakalı motokaravan Oğuzhan Uluğ yönetimindeki 48 L 3936 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın altında kalan Oğuzhan Uluğ, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Babasının yanında inşaatta çalışan kazada ağır yaralanan açık lise öğrencisi Uluğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.