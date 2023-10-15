Köyceğiz’deki orman yangını söndürüldü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Balcılar Karaağaç mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen br nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederek alevleri söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda 0,5 hektar alan zarar gördü.