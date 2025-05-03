Köyceğiz’den imece bir film hikâyesi: Orman Çocukları

BirGün / MUĞLA

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kolektif bir film projesi hayata geçirildi. Her yaştan izleyiciye hitap eden Orman Çocukları isimli film 16 Mayıs’ta vizyona girecek. İstanbul’dan memleketleri Köyceğiz’e dönen Mertcan Kesim, Seray Ercan ve Mehmet Akif Kızışar, sinema üretiminin büyük şehirlerle sınırlı kalmak zorunda olmadığını gösteren bir vizyonla yola çıktı.

Sektörün dışından gelen Mehmet Al da projeye yön verdi. Bu yaratıcı ekibe Köyceğiz’de yaşayan sanatçılar Nihal Öztürk Cingöz, Iraz Keskin ve Duygu Akgöl Öztekin gibi isimler de katıldı ve bu birliktelik kısa sürede büyük bir güce dönüştü.

MERAK UYANDIRDI

Her yaştan izleyiciye hitap eden Orman Çocukları, çocuk oyuncuların, yerel sanatçıların ve halkın imece usulü katkılarıyla şekillendi. Yapımcılığını Mehmet Ali Ercan’ın, yönetmenliğini Mertcan Kesim’in üstlendiği filmde Seray Ercan, Mehmet Akif Kızışar, Çiçek Dilligil ve çocuk oyuncular rol alıyor. Demir’in kaybolmasıyla başlayan macera, dostluk, cesaret ve doğayla uyumu ön plana çıkaran unutulmaz bir serüvene dönüşüyor.

Seray Ercan ve Mehmet Akif Kızışar’ın dört yıldır Köyceğiz’de sürdürdüğü tiyatro eğitimlerinde yetişen çocuklar da film kadrosunda yer alıyor.

KÖYCEĞİZ’İN YILDIZLARI

Gökmen Çardak, Kıvanç Mert Bilen, Adasu Kahraman, Eylül Satılmış, Toprak Dündar, Ekin Yaltırık, Zeynep Örnek, Sayra Kara, Elif Yılmaz, Demir Hasdemir, Arya, Betül Koçyiğit ve daha birçok çocuk oyuncu kamerayla ilk kez tanışan oyuncular.

DAYANIŞMA EL ELE

Filmin ortaya çıkışı da örnek bir işbirliği modeli sayesinde oldu. Film oyuncuların yemek dağıttığı, komşuların saç yaptığı, annelerin ütüye yardım ettiği, babaların prodüksiyon desteği sunduğu, imece kültürüyle tamamlandı, Köyceğiz halkı ve esnafı da bu sürece katkı sağladı.