Köyde çıkan yangında 10 ev alevlere teslim oldu

Kastamonu’nun Araç ilçesinde bir köyde çıkan yangında 10 ev alevlere teslim oldu. Köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Olay, Araç ilçesi Susuz köyü İsbağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen sebeple çıkan yangında, ilk bilgilere göre 10 ev alevlere teslim oldu. Köye Kastamonu ve Karabük’ten çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.