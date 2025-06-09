Köye inen ayı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’te bir evin bahçe kapısını açtıktan sonra korkup uzaklaşan ayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece yarısı saatlerinde merkeze bağlı Bulak köyünde meydana geldi. Ormandan gelen ayı, çevreyi koklayarak bir bağ evinin bahçe kapısının önüne geldi. Kapıyı tutup açan ayı, bir anda korkup geldiği yöne doğru koşarak uzaklaştı. Evin sahibi sabah geldiğinde bahçe kapısının neden açık olduğunu ise güvenlik kamerasını izleyince anladı.

Öte yandan sıcak havaların artması sonrası yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Yukarıdana köyünde yolun karşısına geçen 1.5 metre uzunluğundaki yılan cep telefonu kamerası ile kaydedildi.