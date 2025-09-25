Köye inen ayı kamerada

Cevahir TOPALOĞLU/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek aramak için köye inen ayı, Çamlıhemşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cumali Bergal tarafından aracın önünde koşarken cep telefonuyla görüntülendi. Bergal, görüntüleri, ‘Maraton koşusu başlamıştır. Dikkat et dost’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kentin yüksek kesimlerinde yaşam alanları karla kaplanınca yiyecek arayışına geçen ayılardan biri Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyüne indi. İlçe merkezine doğru yolcu minibüsü ile seyir halinde olan Çamlıhemşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cumali Bergal, yol üzerinde koşan bozayıya fark etti. Aracının hızını düşüren Bergal, önüne çıkan aynının beton yoldan yaklaşık 2 dakika koştuğu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bergal, bu anları ‘maraton koşusu başlamıştır. Dikkat et dost’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, ayının yaklaşık 2 dakika boyunca koşarak ilerlediği, ardından ormana girip, gözlerler kaybolduğu görüldü. Görüntülerde, Bergal’ın ise ayıya ‘Selamlar dost. Maraton koşusu başlamıştır. Çok koşma düşersin. Virajlara yavaş gir, yorulma kaza yapacaksın dikkat et. Aferin sana. Kendine dikkat et yine seni bekliyoruz’ dediği duyuldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI