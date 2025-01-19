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Köye inen kurtlar inek ve köpeği telef etti

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 17:38
  • Giriş: 19.01.2025 17:38
  • Güncelleme: 19.01.2025 17:38
Kaynak: İHA
Köye inen kurtlar inek ve köpeği telef etti

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde köye inen kurt sürüsü, bir köpeği ve ineği telef etti.
Olay, gece saatlerinde Devrekani ilçesi Kurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürü halinde köye inen kurtlar, bir köpeği ve girdikleri ahırdaki ineği telef etti. Sabah saatlerinde köpeğin ve ineğin telef olduğunu gören vatandaşlar, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde kurtlarla karşılaştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kurtların köye indikleri ve bir köpeği kovaladıkları görülüyor.

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