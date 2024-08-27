Köye saldıran cihatçılar en az 200 kişiyi öldürdü

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Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da El Kaide bağlantılı silahlı Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin grubunun ülkenin orta kesimindeki Kaya bölgesindeki Barsalogho köyüne düzenlediği saldırıda en az 200 kişi yaşamını yitirirken 300’den fazla kişi yaralandı.

Cumartesi günü yaşanan saldırıda yaralananlar, bölgedeki şehirlerde bulunan hastanelere sevk edildi. AFP’ye konuşan bir bölge sakini, saldırının kurbanlarının çoğunlukla “terörist gruplara karşı önlem almak amacıyla köyün etrafına hendekler kazmak için güvenlik güçlerine yardıma gelen gençlerden” oluştuğunu söyledi. Ülkedeki askeri hükümetin sözcüsü Jean-Emanuel Ouedreogo, saldırıyı “korkakça ve barbarca” olarak tanımlayarak saldırganların “hedef gözetmeksizin kadın, çocuk ve yaşlıları öldürdüğünü” söyledi.

El Kaide ve IŞİD’e bağlı cihatçı gruplar, Burkina Faso'da 2015'ten bu yana binlerce kişinin ölümüne ve iki milyon insanın yerinden edilmesine yol açan saldırılar düzenliyor. Burkina Faso’da Eylül 2022’deki darbeyle yönetimi ele geçiren ordu, eski sömürgecisi Fransa’daki asker ve diplomatları sınır dışı etmişti.