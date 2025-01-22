Koylara da göz diktiler

Muğla’nın Göcek Körfezi’nde, Türkiye Çevre Ajansı tarafından “Göcek Dalaman Koylarında Mapa Şamandıra Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesi” projesi için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projeye yönelik çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

20 koyda toplam 864 tekne kapasitesine hizmet verilmesi planlanan proje çerçevesinde, 918 mapa, 857 tonoz, 891 şamandıra, 2 yüzer ponton ve 22 servis pontonu kurulması hedefleniyor.

Mevcut marina ve iskelelerle birlikte, Göcek Körfezi’ndeki toplam tekne bağlama kapasitesinin 2 bin 6’ya ulaşacak. Projeye 149 milyon 981 bin TL bütçe ayrıldı. Proje alanının ‘Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ve ‘önemli doğa’ alanı statüsünde yer alıyor. Ayrıca, alan birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanlarını, arkeolojik sit alanlarını ve sürdürülebilir koruma alanlarını içeriyor. Proje sınırları içinde kıyı kenar çizgisi sonrası orman arazileri de bulunuyor.