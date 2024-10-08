Köylerimizde maden istemiyoruz

BirGün / ANKARA

Cengiz Holding’in sahibi olduğu Eti Bakır A.Ş.,'nin maden projesini protesto etmeye hazırlanan Artvinliler Ankara'ya gidiyor. Bugün MAPEG önünde bir araya gelecek olan Arhavililer, “Toprağımıza, suyumuza, yaşam alanımıza sahip çıkmak zorundayız" dedi

Artvin Arhavi'de Cengiz Holding’in sahibi olduğu Eti Bakır A.Ş.,'nin maden projesinin su kaynaklarını kirleteceği belirten bölge halkı bugün Ankara'ya giderek bir açıklama yapacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) önünde saat 11.00'de bir araya gelecek Arhavililer, 10 köyü kapsayan 1930 hektarlık alanda yapılmak istenen maden projesini protesto edecek.

"Bu bir memleket meselesidir" denilerek yapılan açıklamada "Bize altının zenginlik getireceğini söyleyenlere soruyoruz. Bize bir tane zengin Güney Afrika ülkesi gösterebilirler mi?" diye soruldu. Arhavi'nin 20 bin yıllık kaya çizimlerine ev sahipliği yaptığı anımsatılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz'in Göbeklitepesi olmaya aday bu alana maden arama ruhsatı verildi. Tüm Türkiye'de 545 maden alanı tek bir hamle ile ihale edildi. Biyolojik çeşitlilik adına en özel bölgelerden biri olan Artvin de bu durumdan nasibini aldı. Nadir bitki örtüsü, eşsiz doğası, anıt ağaçları, sit alanları ile Biyosfer alanı ilan edilen Artvin'e el değmemişliğinin bedeli ağır biçimde ödetiliyor. Doğa siyaset üstüdür. Doğa korunması gereken en nadide zenginliktir. Bu uğurda can verdik. Bu doğayı korumak için can verdik. Başka canlar vermemek için, sesimizi duyurmak için Ankara'dayız."

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5 MİLYON BEDEL İLE İHALEYİ KAZANDI

Cengiz Holding’in sahibi olduğu Eti Bakır A.Ş, Arhavi’deki maden arama ihalesini 27 Temmuz’da 5 milyon TL bedel ile kazandı. Proje bölgede; yerleşim yerleri, tarım alanları ve çevresel etkileri nedeniyle endişe yarattı. Arhavililer, maden çalışmalarının su kaynaklarını kirleteceği, tarım alanlarını tahrip edeceği ve ekosisteme büyük zarar vereceği kaygısı taşıyor. Mevcut hidroelektrik santraller ve taş ocakları sebebiyle bölgedeki yaşamın zaten olumsuz etkilendiğini söyleyen Arhavi halkı, tıpkı Cerattepe’de olduğu gibi, madene izin vermeyeceklerini söylüyor. Ankara’ya gelen Artvinliler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla bugün 11.00’de açıklama yapacak.

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CENGİZ KAZDAĞLARI’NDA 1 MİLYON AĞAÇ KESECEK

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Cengiz Holding’e ait Truva Madencilik’in Kazdağları eteklerinde ruhsatlı 600 dönümlük maden alanını ÇED’ler ile 6 bin dönüme çıkartarak bir milyon ağacı keseceği yönündeki iddiayı gündeme getirdi. Ceylan, “Cengiz Holding’in bir an önce burayı terk etmesini istiyoruz. Bir milyon ağaç, kaç yüzyılda yetişiyor biliyor musunuz” dedi.

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MADEN SAHASI İPTALİ İÇİN DAVA

Avukat İsmail Hakkı Atal da Artvin Arhavi'deki Mehmet Cengiz'in siyanürlü altın madeni ve Artvin'deki 544 maden sahasının iptali ve ihalenin iptali için dava açtıklarını duyurdu. Atal "Mücadele büyüyerek devam ediyor" dedi.