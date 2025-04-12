Köylüler CİMER’e başvuracak

Haber Merkezi

Burdur’un Karamanlı ilçesindeki Mürseller Köyü yakınlarında yapılmak istenen biyokütle enerji santralına karşı köylüler mücadele ediyor.

Köy evlerine 370 metre yakınında yapılmak istenen Biyokütle enerji santralına verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı açmak istedikleri dava zamanında açılmadığı gerekçesi ile reddedilen köylüler CİMER’e dilekçe vereceklerini söyledi.

Köylüler ayrıca santralın halk sağlığına olumsuz etkileri olacağı endişesi ile Dünya Sağlık Örgütü’ne de gideceklerini kaydetti.