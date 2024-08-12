Köylüler itiraz etti, Rize'de 'ÇED gerekli değildir' kararı mahkemeye taşındı

Rize'de Rize Belediyesi ile Devlet Su İşleri tarafından yapılması planlanan içme suyu gölet projesi mahkemeye taşındı.

Çalışmalara başlanan alana 'ÇED gerekli değildir' kararı verilince köylüler alanda heyelan riskinin bulunduğuna yönelik hukuk mücadelesi vermeye yönelik karar aldı.

Köylülerden Kazım Delal, Nazım Delal, Yusuf Esir ve Dumru Esir, Rize İdare Mahkemesi'ne giderek 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için şikayetçi oldu.

Açılan dava ile ilgili Rize İdare Mahkemesi, mahallede keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Fotoğraf: İHA

Keşif için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) 9 kişilik bilim kurulu heyeti toplanarak söz konusu vadide keşif ve incelemelerde bulundu.

Bilim heyeti 60 gün içerisinde hazırlayacağı raporu Rize İdare Mahkemesi'ne sunacak.

“120 SENE ÖNCE BU DAĞLAR HEYELAN SONUCU BURAYA İNDİ”

Yapılan gölet projesinin heyelan bölgesinde olduğunu ve bir heyelanda Rize'nin tehlike altına gireceğini söyleyen Kazım Delal, şunları söyledi:

“Buraya bir tane kırma eleme santrali, 2 tane taş ocağı 1 milyon metreküp büyüklüğünde de bir gölet yapacağım denildi. Burası en az 7 sene sürecek. Burası aynı zamanda göl mıntıkası hem de heyelan mıntıkasıdır. 100 yıl önce buranın ismi göldür. 120 sene önce bu dağlar heyelan sonucu buraya indi. Bu dağlar yine hazırlık halinde bekliyor. Keşifte çok geç kalındı fakat bugünkü keşfin bir özelliği var. Bu tarihi bir keşif oldu. Her keşfe 5 tane bilir kişi geliyordu. Fakat bu keşifte 9 tane bilirkişi geldi. Allah'ın izniyle ben çok ümitliyim. Bilirkişili mahkemenin bunu inşallah bertaraf edeceğine inanıyorum. Bu 1 milyon metreküp su eğer bir patlak verirse Rize'yi tehlike altına alacak."