Köylüler maden ocağıyla ilgili itiraz dilekçesi verdi

Haber Merkezi

Aydın Söke’ye bağlı Akçakonak köylüleri ENT madenciliğin kapasite artışı nedeniyle alan açma isteğine karşı itiraz dilekçelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verdi. Akçakonak köylüleri, ENT madenciliğin kapasite artışına karşı ÇED toplantısı sonrası taziye evinde bir araya gelmiş hazırlanan itiraz dilekçelerini imzalayarak itiraz sürecini başlatmıştı.

Köylülerin imzalayarak topladıkları 1000 adet itiraz dilekçesi bugün avukatlar Abdulkadir Akbaş, Masum Akbaş, köy muhtarı ve çevre dernekleri temsilcileri tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Aydın İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Köylüler, bundan sonra hem hukuksal hem de fiili mücadele edeceklerini söyledi.

KÖYLÜLER İMZA TOPLADI

Öte yandan köylüler, duyurulmadan onaylanan maden kapasite artışına karşı geçen hafta bir araya gelerek itiraz dilekçelerini imzalamıştı. Madenin yakınında yaşayan köylüler, yapılan toplantıda söz alarak "Tozdan dumandan rahatsız oluyoruz. Bir dinamit daha patlatırlarsa karşılarında bizi bulacaklar" diyerek tepkilerini dile getirmişti.