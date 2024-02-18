Köylüler patlama sesleri ile uyandı

Bartın’ın Arıt Köyü’nde bulunan tek katlı bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin neden olduğu patlama seslerine uyanan köylüler ise dumanları görüntüce büyük panik yaşadı.



Edinilen bilgiye göre Bartın’ın şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Arıt köyü Nuhlar Mahallesi’nde İsmail Bayram’a ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saat 07:00 sıralarında başlayan yangın, tüm binayı sardı. Evde bulunan televizyon ve mutfak tüpünün art arda patlaması üzerine uyanan köylüler, büyük panik yaşadı. Pencere ve balkonlardan dumanları gören köylüler, hemen olay yerine doğru hareket etti. Bir evin yandığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yandaki 2 katlı bir evin çatısına da sıçrayan yangında, İsmail Bayram’a ait ev kül olurken, yanındaki binanın çatısı da büyük hasar gördü.

İsmail Bayram’ın yangın anında köyde değil Bartın il merkezindeki evinde olduğu öğrenilirken, yangının ise elektrik kontağından çıktığı tahmil ediliyor

Sosyal medyadan tepki

Köylüler ise sosyal medya hesaplarından büyük korku yaşadıklarını belirterek, itfaiyenin alevlere zamanında yetişemediğini ifade etti. 2013 yılında nüfusu 2 binin altına düşmesi nedeniyle Belde Belediyesi’nden köye dönüşen Arıt’ta yaşayan vatandaşlar, köydeki muhtarlık binası garajında bir itfaiye aracı olmasına rağmen 35 kilometre uzaklıktaki Bartın’dan itfaiye aracının beklendiğini ileri sürdü. Köydeki itfaiye aracının atıl bir vaziyette beklediğini belirten köylüler, kullanacak şoför ve müdahale malzemelerinin bulunmaması nedeniyle alevlere müdahale edilemediğini ifade ederek, tepki gösterdi.