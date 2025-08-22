Köylüler Taş Ocağına Karşı Ayağa Kalktı: "Canımız, Toprağımız Tehlikede"

HABER MERKEZİ

Çorum’un Karakaya, Narlık ve Küçükkeslik köyleri, Samsun-Ankara Hızlı Tren hattı projesi kapsamında Çelikler Holding tarafından açılmak istenen taş ocağına karşı bir araya geldi.

Bölgedeki en az üç köy doğrudan, onlarca köy ise dolaylı olarak etkilenecek. Binlerce dönüm tarım arazisi ve binlerce besi hayvanının bulunduğu köyler, projeyle birlikte şantiyeye dönecek.

TAŞ OCAĞI KÖYLERİ TEHDİT EDİYOR!

Köylüler, taş ocağının Karakaya köyünün hemen yamacında, kırma eleme tesisinin ise Küçükkeslik ve Narlık köylerine yakın mesafede planlandığını belirterek, yapılacak patlatmaların can ve mal güvenliğini tehdit edeceğini ifade etti.

“Burada bu kadar yakında bir taş ocağı kurulması akla, bilime ve vicdana aykırıdır. Bu projeye onay vermek doğrudan cinayete davet niteliği taşımaktadır” diyen köylüler, yılda 191 kez patlatma yapılacağını ve 3,5 milyon ton taş çıkarılacağını vurguladı.

Projenin bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de büyük zarar vereceğine dikkat çeken köylüler, “Yıllardır susuzlukla mücadele eden köylerimizde, bu taş ocağından çıkacak binlerce ton toz bulutu tüm ürünlerin üstüne kâbus gibi çökecek, bitkisel hayatı öldürecek, hayvanların yaşamını imkânsız kılacaktır” uyarısında bulundu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU CAN VE MAL KAYBINA YOL AÇACAK

Ayrıca, taş ocaklarından çıkacak taşların kamyonlarla Sungurlu karayolu üzerinden taşınacağı ve bu güzergâh üzerinde köylülerin bahçeleri ile arı kovanlarının bulunduğu Gelincik Deresi’nin yer aldığını belirten köylüler, “Yaklaşık 100 bin kamyonun verimli topraklarımızı dümdüz edeceğini ve artacak trafik yoğunluğunun can ve mal kaybına yol açacağını görüyoruz” dedi.

Köylülerin basın açıklamasına SOL Parti, CHP, EMEP, DEM Parti ve Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri de katılarak destek verdi. Köy inisiyatifi adına konuşan Servet Demirkaya, “Yaşam alanlarımızı yok ederek, canlarımızı ve mallarımızı tehlikeye atacak bu projeye karşı sesimizi duyurmak istiyoruz. Köylüyü yok saymayın. Bu ocağı açarsanız yarın çok geç olacak” çağrısında bulundu.

Köylüler ayrıca, bölgenin antik Hitit uygarlığının yaşadığı alanlar içinde olduğunu, dünyaca ünlü Alacahöyük antik kentinin ise ocağa sadece 5 kilometre mesafede bulunduğunu hatırlatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın antik Hitit Yolu projesine zarar verileceğini ifade etti.

Karakaya, Narlık ve Küçükkeslik köyleri inisiyatifi, “Köyümüz, toprağımız bizim ekmeğimiz, canımız ve namusumuzdur. Köyümüze dokunmaya kalkan, karşısında köylüyü bulacaktır” diyerek projeye tepki gösterdi.