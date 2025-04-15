Köylüler taşocağına karşı bir araya geldi

Haber Merkezi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Serinyaka Köyünde köylüler ve doğa savunucuları köylerinin hemen yanı başında yapılmak istenen taşocağına karşı eylem yaptı. dokuz8haber.net’in haberine göre, Antalya Valiliği'nin ÇED gerekli değildir raporu ve taşocağı işletilmesine yönelik vermiş olduğu izin köylüler tarafından protesto edildi.

Köylüler adına yapılan açıklamada taşocağı çalışmasının başlaması ile köylerinin su kaynaklarının yok olacağını, tarım, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinin son bulacağını, endemik bitki örtüsünün ve yaban hayatının sona ereceğini, köylülerin sağlığını olumsuz etkileyeceği belirtildi.

İdare Mahkemesinde bu raporun iptali için davalar açarak hukuk mücadelesi başlatıldığı ifade edilerek sonuna kadar mücadele edileceği vurgulandı. Köylülerin eylemine CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Aykut Kaya, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça da Serinyaka Köylülerinin eylemine destek verdi.